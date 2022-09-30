ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет под Днепропетровском

Российские истребители нанесли ракетные удары по украинским цехам под Днепропетровском, где собираются ракеты "Гром-2" и "Точка-У", сообщили в Минобороны РФ.

Также за минувшие сутки армия России поразила взвод с реактивными системами залпового огня HIMARS в Николаеве и сбила два украинских самолёта МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области.

Кроме того, в районе Краматорска были уничтожены 200 националистов и группа центра радиоэлектронной разведки Украины.