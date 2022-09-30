Российские истребители нанесли ракетные удары по украинским цехам под Днепропетровском, где собираются ракеты "Гром-2" и "Точка-У", сообщили в Минобороны РФ.
Также за минувшие сутки армия России поразила взвод с реактивными системами залпового огня HIMARS в Николаеве и сбила два украинских самолёта МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области.
Кроме того, в районе Краматорска были уничтожены 200 националистов и группа центра радиоэлектронной разведки Украины.
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Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.