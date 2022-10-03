Сладков: ВСУ наводят страх маневренными группами в районе Красного Лимана

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не берут в лобовую Красный Лиман и остальные посёлки, так как там леса и болота вокруг. Они умело импровизируют, действуя малыми маневренными группами (до взвода), в которые входят три джипа и одна бронемашина "Казак". Об этом пишет военный журналист Александр Сладков.

По его словам, таких групп идёт вперёд много. И у них нет большой коллективной цели, они не скапливаются. А управление ими идёт надёжное с помощью устойчивой закрытой связи между группами и штабом и беспилотников.

"Наводят страх своим появлением (кто знает, может это уже полк ВСУ зашёл). Эти группы обволакивают посёлки, блокируют их", — заметил репортёр.

По его мнению, ВСУ используют тактику чеченских боевиков, которые в августе 1996 года брали Грозный.

Тогда они заходили в город "козьими тропами", блокировали блокпосты малыми группами, а потом подтягивались основные силы. Это позволило боевикам взять Грозный, заключил военкор.