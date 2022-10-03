Стрелков: наступление ВСУ на Бериславском направлении остановлено

С Херсонского фронта поступают сообщения, что ситуация на восточном фасе Заднепровского плацдарма стабилизирована, продвижение противника на Бериславском направлении остановлено. Об этом пишет экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в своём Telegram-канале.

По мнению эксперта, Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляют перегруппировку перед новой атакой. Противник также проводит разведки боем на разных направлениях, добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ вечером в воскресенье новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области. Удар на себя приняла 126-я гвардейская бригада береговой обороны ВС РФ.