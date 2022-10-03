Обстановка на фронте будет меняться в лучшую сторону для РФ и союзных сил, с уверенностью заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас на полигонах активно работают, в том числе и мобилизованные. Также мы видим подтягивание дополнительных средств в виде техники, в том числе и новой техники. Поэтому картина происходящего на линии фронта будет меняться. В положительную сторону", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Мобилизованные, прибывшие в зону спецоперации в Донецкую Народную Республику, сейчас проходят подготовку, сообщил Пушилин. Также было проинформировано об успехах на Артёмовском направлении.
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