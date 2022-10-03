Кадыров решил отправить несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его сыновья примут участие в военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. По словам российского чиновника, Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно.

Как подчеркнул политик, его дети начали тренироваться уже давно. Они хотят продемонстрировать свои навыки в ходе настоящих сражений, добавил глава Чечни. По словам Кадырова, подростки будут принимать участие в боях на сложнейших участках передовой.

Вместе с этим чиновник осудил людей, которые критикуют армию России в Европе, и призвал их посетить Украину.

"Мы убеждены, что даже дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства", — заключил руководитель Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ взяли несколько населённых пунктов. Однако, по словам политика, эти успехи не означают победу Украины.