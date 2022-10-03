Российское военное командование сообщило о танковом бое на направлении Золотая Балка — Александровка. Украинская армия сумела "вклиниться в глубину обороны".
По информации пресс-службы оборонного ведомства России, ВС РФ успешно совершает атаки на Купянском, Краснолиманском, Артёмовском, Донецком, Николаево-Криворожском направлениях.
Минобороны докладывает о превосходящих танковых подразделениях ВСУ. Перевес сил позволил противнику вклиниться в глубину обороны российской армии.
Вооружённые силы РФ заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и ведут массированные огневые атаки.
Минобороны РФ сообщает о уничтоженных 130 человек личного состава ВСУ и 23 единицы боевой техники противника.
Ранее военный обозреватель Борис Рожин сообщил о том, что ВСУ продолжают штурм позиций ВС РФ на Андреевском направлении.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.