Военный обозреватель Борис Рожин сообщил о ситуации на Бериславском направлении к началу 3 октября.
Российская армия пока не перешла в контрнаступление и не смогла вернуть утраченные позиции под Золотой Балкой. Из-за непогоды ВКС РФ вчера работать не смогли, но утром бои возобновились.
На Криворожском участке ВСУ ведут наступление в районе Крещеновки — Шевченковки. Подразделения украинской армии не смогли продвинуться к Дудчанам, поскольку их наступление было отбито российскими войсками.
Военкор прогнозирует продолжение штурма позиций ВС РФ на Андреевском направлении.
Ранее эксперт Юрий Подоляка сообщал об удачной работе российской авиации, остановившей продвижение противника к Дудчанам.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.