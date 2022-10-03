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Рожин: ВСУ продолжат штурм позиций ВС РФ на Андреевском направлении

Силовые структуры

Военный обозреватель Борис Рожин сообщил о ситуации на Бериславском направлении к началу 3 октября.

Российская армия пока не перешла в контрнаступление и не смогла вернуть утраченные позиции под Золотой Балкой. Из-за непогоды ВКС РФ вчера работать не смогли, но утром бои возобновились.

На Криворожском участке ВСУ ведут наступление в районе Крещеновки — Шевченковки. Подразделения украинской армии не смогли продвинуться к Дудчанам, поскольку их наступление было отбито российскими войсками.

Военкор прогнозирует продолжение штурма позиций ВС РФ на Андреевском направлении.

Ранее эксперт Юрий Подоляка сообщал об удачной работе российской авиации, остановившей продвижение противника к Дудчанам.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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