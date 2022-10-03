Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР на новой линии фронта усилили оборону Кременной

После ухода союзных сил ВС РФ и НМ ДНР из Красного Лимана украинская армия обозначила новый рубеж для атаки. Сейчас противник пытается развить наступление со стороны Торского, Червонопоповки и Сватово.

Город Кременная готовится к обороне. Российская армия приступила к её усилению, чтобы надёжно защитить жителей от ударов бойцов киевского режима, сообщает Telegram-канал НМ ДНР.

Военный корреспондент Павел Фоменко отметил, что данный участок имеет свою специфику: вокруг поля и леса, на что и делается уклон при обороне.

Ранее сообщалось об усиленных непрекращающихся артиллерийских боях в районе Кременной. Ситуация тяжёлая, но контролируемая.