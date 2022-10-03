После ухода союзных сил ВС РФ и НМ ДНР из Красного Лимана украинская армия обозначила новый рубеж для атаки. Сейчас противник пытается развить наступление со стороны Торского, Червонопоповки и Сватово.
Город Кременная готовится к обороне. Российская армия приступила к её усилению, чтобы надёжно защитить жителей от ударов бойцов киевского режима, сообщает Telegram-канал НМ ДНР.
Военный корреспондент Павел Фоменко отметил, что данный участок имеет свою специфику: вокруг поля и леса, на что и делается уклон при обороне.
Ранее сообщалось об усиленных непрекращающихся артиллерийских боях в районе Кременной. Ситуация тяжёлая, но контролируемая.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.