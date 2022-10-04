НМ ДНР: бойцы третьей бригады уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью ПТУР

Военнослужащие третьей бригады Народной милиции (НМ) ДНР обнаружили опорный пункт боевиков украинской армии неподалёку от населённого пункта Пивничное.

С помощью эффективной работы оператора беспилотника и точного расчёта противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) военная цель была поражена, сообщили в Telegram-канале НМ ДНР.