Военнослужащие третьей бригады Народной милиции (НМ) ДНР обнаружили опорный пункт боевиков украинской армии неподалёку от населённого пункта Пивничное.
С помощью эффективной работы оператора беспилотника и точного расчёта противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) военная цель была поражена, сообщили в Telegram-канале НМ ДНР.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.