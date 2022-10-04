Власти Украины переживают, что Белоруссия может присоединиться к боевым действиям, но сами провоцируют её на границе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, Киев осуществляет разведку на белорусской территории, отслеживая расположение войск и различных объектов.
"Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих", — приводит комментарий Лукашенко издание БелТА.
Кроме того, он подчеркнул: украинские солдаты возводят блокпосты и огневые позиции рядом с Белоруссией.
Ранее Лукашенко сообщил, что западные страны продолжат помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ). При этом Россия тоже нарастит усилия, уточнил белорусский лидер. Он также напомнил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Киевом.
Во вторник, 4 сентября, украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности диалога с главой РФ Владимиром Путиным.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.