Лукашенко: Украина стянула к белорусской границе до 15 тысяч военнослужащих

Власти Украины переживают, что Белоруссия может присоединиться к боевым действиям, но сами провоцируют её на границе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, Киев осуществляет разведку на белорусской территории, отслеживая расположение войск и различных объектов.

"Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих", — приводит комментарий Лукашенко издание БелТА.

Кроме того, он подчеркнул: украинские солдаты возводят блокпосты и огневые позиции рядом с Белоруссией.

Ранее Лукашенко сообщил, что западные страны продолжат помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ). При этом Россия тоже нарастит усилия, уточнил белорусский лидер. Он также напомнил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Киевом.

Во вторник, 4 сентября, украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности диалога с главой РФ Владимиром Путиным.