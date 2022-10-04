Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил об ошибках при проведении частичной мобилизации в России. Президент призвал Минобороны республики учесть опыт нашей страны.

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