Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса. С помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов наша армия контролирует перемещение войск противника.
Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики уничтожают технику ВСУ под Угледаром, корректируя огонь с БПЛА.
Издание "Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами ударов.
Ранее сообщалось о ликвидации артиллерийским огнём ВС РФ колонны автобусов с резервами ВСУ, направляющихся в сторону Угледара.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.