Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают бронетехнику ВСУ под Угледаром

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса. С помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов наша армия контролирует перемещение войск противника.

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики уничтожают технику ВСУ под Угледаром, корректируя огонь с БПЛА.

Издание "Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами ударов.

Ранее сообщалось о ликвидации артиллерийским огнём ВС РФ колонны автобусов с резервами ВСУ, направляющихся в сторону Угледара.