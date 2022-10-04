Передвижение украинской колонны в сторону позиций ВСУ под Угледаром зафиксировали с помощью разведывательного беспилотника. После чего по автобусам с резервами боевиков киевского режима был нанесён артиллерийский удар.
"Колона из автобусов с личным составом нацистов шла в район Угледара для того, чтобы укрепить позиции. Не дошла. Была встречена огнём 1-го АК", — заявил военный корреспондент Андрей Руденко.
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