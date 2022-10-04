Шойгу пообещал, что в зоне спецоперации на будет срочников

По заверению российского министра обороны Сергея Шойгу, срочники не будут направляться в зону спецоперации на Украине.

"Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам", — подчеркнул Шойгу во время селекторного совещания, прошедшего 4 октября.

Глава Минобороны РФ добавил, что призывники срочной службы, попавшие в осенний набор, будут служить в подразделениях вдали от зоны спецоперации на Украине.

Шойгу потребовал, чтобы командующие проследили за своевременным увольнением в запас и постановки на воинский учёт по месту жительства всех срочников, завершивших и завершающих военную службу.