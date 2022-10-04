По заверению российского министра обороны Сергея Шойгу, срочники не будут направляться в зону спецоперации на Украине.
"Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам", — подчеркнул Шойгу во время селекторного совещания, прошедшего 4 октября.
Глава Минобороны РФ добавил, что призывники срочной службы, попавшие в осенний набор, будут служить в подразделениях вдали от зоны спецоперации на Украине.
Шойгу потребовал, чтобы командующие проследили за своевременным увольнением в запас и постановки на воинский учёт по месту жительства всех срочников, завершивших и завершающих военную службу.
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