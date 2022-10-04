Армия России пополнилась на 200 тысяч человек в ходе частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планы по частичной мобилизации выполнены на 67%.

"На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <…> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", — сказал глава Минобороны.

Министр поручил обеспечить новобранцев одеждой и имуществом.

По словам Шойгу, сначала мобилизованные пройдут обучение под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, после чего их направят в районы проведения спецоперации.

Он отметил, что срочники не будут проходить военную службу в подразделениях, которые задействованы в спецоперации.

В этом году осенний призыв начнётся в ноябре, что на месяц позже, чем всегда. Минобороны призовёт 120 тысяч человек — то на 7,5 тысяч меньше, чем осенью 2021 года.