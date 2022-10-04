Специалисты Центра стратегических коммуникаций при Совете национальной безопасности Украины обнародовали правила поведения при происшествии на атомной электростанции или ядерном конфликте. Например, эксперты в соцсетях объяснили, как уберечь себя от "грязной бомбы".
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.