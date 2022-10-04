Украинский центр при СНБО опубликовал рекомендации на случай ядерной атаки

Специалисты Центра стратегических коммуникаций при Совете национальной безопасности Украины обнародовали правила поведения при происшествии на атомной электростанции или ядерном конфликте. Например, эксперты в соцсетях объяснили, как уберечь себя от "грязной бомбы".