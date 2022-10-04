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Украинский центр при СНБО опубликовал рекомендации на случай ядерной атаки

Силовые структуры

Специалисты Центра стратегических коммуникаций при Совете национальной безопасности Украины обнародовали правила поведения при происшествии на атомной электростанции или ядерном конфликте. Например, эксперты в соцсетях объяснили, как уберечь себя от "грязной бомбы".

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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