Военкор Руденко: в Херсонской области ВСУ захвачено десять населённых пунктов

В Херсонской области захвачено боевиками украинской армии десять населённых пунктов. Об этом пишет военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

По его мнению, ситуация непростая и напоминает ранее "спланированное" отступление от Харькова, потерю Красного Лимана и ещё ряда посёлков в ДНР.

Очень хотелось бы думать, что у российских военных есть какой-то коварный план, и врага вытягивают для того, что его затем разбить или хотя бы затащить в какой-нибудь котёл, заметил военкор.

"Но что-то мне подсказывает, что дальше будет ещё тяжелее пока не придут резервы. Пока мы отступаем, враг и правда теряет большое количество людей и техники. И это выматывает личный состав режима. При этом, у нас зайдут свежие силы, мотивированные на победу", — добавил он.

Репортёр согласился с коллегой Евгением Поддубным, который написал, что "война это не футбол и групповой этап ещё не закончился, призвав дождаться финала".

"Наши военные крутые и зачастую делают гораздо больше, чем могли бы на самом деле. Очень надеюсь, что вместе с новыми командами на главной тренерской скамейке появятся дерзкие и опытные тренеры, может даже и из местных игроков, которые уже давно в игре и знают, как нужно вести мяч к победе", — заключил Руденко.