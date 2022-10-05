Подберёзкин: ВС Белоруссии сдерживают НАТО на северо-западном направлении

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в спецоперации на Украине, но никого не убивает. Директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин объяснил слова президента специально для Pravda.Ru.

"Белоруссия, безусловно, участвует в специальной военной операции без военно-технической части этой операции. Потому что сама по себе операция состоит из многих элементов. Речь идёт не только о политико-дипломатической поддержке, но и материальной поддержке и приграничном сотрудничестве", — сообщает эксперт.

Подберёзкин отмечает, что для России существует угроза с северо-западного стратегического направления, так как на нём уже давно концентрируются вооруженные силы НАТО и США, прежде всего, Польши и стран Прибалтики. Это достаточно обширный фронт, который РФ нельзя игнорировать, напоминает эксперт.

"Если бы не было Белоруссии, нам пришлось бы держать достаточно существенный контингент сухопутных сил, которых у нас, очевидно, не хватает на Украине. Грубо говоря, нам бы пришлось бы держать на этом направлении с десяток дивизий или бригад как минимум танковых и мотопехоты, соответственно, число высокоточного оружия, артиллерии, и авиации в том числе. Сейчас эту функцию выполняют белорусские вооруженные силы", — заключил Подберёзкин.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что своих солдат Белоруссия не будет отправлять на территорию чужой страны.