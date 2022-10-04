Лукашенко рассказал об участии Белорусии в спецоперации РФ: "Никого не убиваем"

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск принимает участие в военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине. При этом, по словам президента, власти республики не отправляют на территорию чужой страны своих солдат.

"Мы никого не убиваем", — добавил белорусский лидер.