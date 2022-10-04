100-я бригада ДНР уничтожила бронетехнику ВСУ в Песок под Донецком

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса. 100-я бригада ДНР уничтожает броневую технику противника у Песок под Донецком.

С помощью квадрокоптера Mavic военнослужащие обнаружили танк и боевую машину пехоты (БМП) ВСУ. Высокоточным огнём артиллерии украинская бронетехника была ликвидирована.

"Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами ударов.

Ранее сообщалось о боевых успехах военных оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" ДНР, которые уничтожили технику ВСУ под Угледаром.