Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса. 100-я бригада ДНР уничтожает броневую технику противника у Песок под Донецком.
С помощью квадрокоптера Mavic военнослужащие обнаружили танк и боевую машину пехоты (БМП) ВСУ. Высокоточным огнём артиллерии украинская бронетехника была ликвидирована.
"Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами ударов.
Ранее сообщалось о боевых успехах военных оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" ДНР, которые уничтожили технику ВСУ под Угледаром.
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