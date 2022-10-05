Артамонов: "Мы реально вступили в бой с НАТО, ВСУ уже кончились"

Операция по демилитаризации Украины почти завершена, но на место ВСУ приходят солдаты НАТО, подчеркнул военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

"Мы реально вступили в бой с НАТО. ВСУ уже закончились. Поэтому возможны любые сценарии", — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт уверен, что Кремлю пора "покончить со спецоперацией" и объявить о ведении нормальных боевых действий с использованием всех правил тактического искусства.

"Время полумер кончилось!" — считает Артамонов.

Он отметил, что победа России несомненна, но если продолжить затягивать процесс, это может привести к "эксцессам в обществе".

Ранее военный журналист Герман Куликовский призвал командование российской армии готовить Херсон к обороне.