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Артамонов: "Мы реально вступили в бой с НАТО, ВСУ уже кончились"

Силовые структуры

Операция по демилитаризации Украины почти завершена, но на место ВСУ приходят солдаты НАТО, подчеркнул военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

"Мы реально вступили в бой с НАТО. ВСУ уже закончились. Поэтому возможны любые сценарии", — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт уверен, что Кремлю пора "покончить со спецоперацией" и объявить о ведении нормальных боевых действий с использованием всех правил тактического искусства.

"Время полумер кончилось!" — считает Артамонов.

Он отметил, что победа России несомненна, но если продолжить затягивать процесс, это может привести к "эксцессам в обществе".

Ранее военный журналист Герман Куликовский призвал командование российской армии готовить Херсон к обороне.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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