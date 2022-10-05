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Военные эксперты: через час после применения ТЯО Россия пойдёт на Киев

Силовые структуры

О том, что России можно или даже нужно провести "ядерную демонстрацию" в конфликте с Украиной, пишут как западные СМИ (а также разведки и политики), так и "турбо-патриоты", требующие сжечь атакующие ВСУ.

Военные эксперты: через час после применения ТЯО Россия пойдёт на Киев

В частности, о том, что "Россия может провести ядерное испытание на границах с Украиной или в Чёрном море, а то и ударить ядерным снарядом" ранее сообщили британские СМИ, напирая на то, что таким образом Москва якобы намерена показать свою готовность к применению "главного и последнего оружия".

Теоретически Россия может атаковать ВСУ маломощными тактическими боеприпасами, пояснил военный эксперт Игорь Никулин в материале "Царьграда".

Никулин считает возможным применение Россией тактического ядерного оружия против ВСУ, если наступление украинских войск в сторону четырёх новых регионов нашей страны продолжится, "это можно будет считать основанием для задействования ядерного арсенала".

По этому поводу предупреждение от российского президента Владимира Путина уже прозвучало: для защиты суверенитета и территориальной целостности России (в том числе новых территорий) мы готовы на всё и будем делать это всеми силами и средствами.

Эксперт также отмечает, что "в случае использования маломощных тактических ядерных боеприпасов не формируется большого радиационного фона и большой ударной волны". При этом своим излучением они выжигают всю электронику, а волна сметает технику и солдат противника. В принципе через час после этого российские войска вполне могут переходить в наступление, подытожил Никулин.

"Стоит отметить, что из-за постоянного присутствия этой темы в прессе в обществе налицо "эффект привыкания" к нему. Так что вероятность такого развития событий перестала пугать и российское общество, и Запад. Все привыкли и уже не впадают в ступор. Это негативный фактор, поскольку вербализация таких идей делает эту возможность реальностью", — пишут авторы проекта "Украина не Россия".

Впрочем, мысль о возможности боестолкновений между Россией и Украиной:

  • в конце 80-х — начале 90-х выглядела дикостью;
  • в середине и конце 90-х — маргинальной;
  • в "нулевые" — не исключаемой,
  • в "десятые" — уже вполне возможной.

Чем закончилось, наблюдает весь мир. И блогеры, которые сочинили стихотворение, ставшее вирусным в соцсетях:

"Гвардии родной отряд синий с хеканьем снаряд
Заряжает в миномет, цифры и — "огонь, расчет!"
Миг — и высветит лесок, в поле каждый колосок
И кузнечиков, и дом, БТРы за прудом.
Ослепительная вспышка. Началось, моя малышка!"

Хотя в настоящее время перехватить инициативу у ВСУ можно и без подобных радикальных методов. Как пишет популярный военкор Котенок, начать угрожать Киеву и нависать над Харьковом можно было взятием Чернигова.

"Это важно, поскольку "Сумы — украиномовные, а Чернигов — русский. Когда мы уходили из Чернигова этой зимой, люди на коленях стояли плакали: "Зачем вы уходите?" А вот тем, кто нас не ждет — "братьям" и "товарищам" — я бы сейчас сделал такой сюрприз. Чернигов можно взять, сформировав один армейский корпус”.

Он добавил, что Черниговская область зимой была выметена от сопротивления в лесах. А поскольку ВСУ всё бросили в наступление, то по-прежнему пытаются давить в районе Херсона и перехватить инициативу у ВСУ можно открытием нового направления, растягивая силы противника, поэтому Чернигов.

"По сути, у президента ещё масса инструментов влияния на ситуацию и без ТЯО. При оперативном и чётком командовании Россия по-прежнему сильнее и может победить Украину без применения средств массового поражения, если, не церемонясь, выбить три вещи: инфраструктуру, теплоэлектростанции и мосты через Днепр. Не надо спешить применять ядерное оружие, когда есть огромное количество других инструментов давления", — пояснил военкор.

Окончательное решение по использованию ТЯО не принято, хотя фраза "Молитесь, чтобы Россия победила, иначе вообще молиться не будете", в Кремле остаётся крылатой", рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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