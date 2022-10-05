Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о ходе конфликта на Украине. По словам западного политика, ВСУ начали наступать.
"Конфликт оказался в опасной фазе", — предупредил чиновник во время пленарной сессии Европейского парламента.
Как подчеркнул Боррель, из-за столкновения на Украине может начаться ядерная война. Дипломат призвал коллег не забывать об этом.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что киевские власти подготовили бригады ВСУ на 100%. Однако, по информации специалиста, украинская армия постоянно теряет людей и технику.
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