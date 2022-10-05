Шурыгин: украинские бригады подготовлены на 100 процентов

Практически все бригады ВСУ сегодня полностью укомплектованы, чего нельзя сказать о российских.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Я не являюсь человеком, допущенным к документам разведки, но украинские бригады сейчас практически все стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45 процентов", — в интервью "Украине.ру" сказал аналитик.

По его словам, в бригаде ВСУ в среднем от 3 до 3,5 тысяч бойцов, поэтому у Киева до 30 тысяч в группировке.

Сейчас ВСУ изо всех сил стремятся добиться максимальных успехов на фронте, несмотря на огромные потери, отметил обозреватель.

"Они всеми своими имеющимися силами пытаются добиться максимума. Соответственно, они где-то продвигаются, где-то нет, но они постоянно несут потери, они постоянно теряют технику, теряют людей, как говорят на военном сленге — стачиваются", — подытожил Шурыгин.