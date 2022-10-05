Стремоусов: продвижение армии Украины на Херсонском направлении остановилось

Продвижение украинских подразделений в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне, где не было регулярных войск РФ. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские бойцы стояли на линиях защиты Херсона, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) прорывались в регион.

"Пока фронт никуда не двинулся, основные части РФ стоят на своих позициях", — пояснил представитель ВГА.

Ранее Стремоусов сообщил, что после вхождения Херсонской области в состав России количество атак ВСУ на регион не сократилось. По его словам, украинская армия продолжает предпринимать попытки проникновения на суверенные земли РФ.

Кроме того, он добавил, что военные ВСУ не смогут дойти до Херсона, несмотря на временные успехи.