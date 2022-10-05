Кива: в Киеве готовятся к массированному удару ракетами "Кинжал"

В Киеве переведены на дистанционную работу ключевые государственные учреждения и правоохранительные структуры из-за угрозы ракетной атаки со стороны России. Об этом написал в своём Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Он заявляет, что, по предоставленным Владимиру Зеленскому данным западных разведок, в ближайшие дни предполагается массированный ракетный удар с использованием сверхзвуковых ракет "Кинжал" по критическим объектам инфраструктуры и органам государственной власти.

Население о возможной опасности решено не информировать, чтобы избежать паники, добавил Кива.

Ранее сегодня ночью был нанесён удар шестью дронами-камикадзе "Герань-2" по воинской части 72-й мехбригады ВСУ в Белой Церкви под Киевом.