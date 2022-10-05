Пушилин: линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о стабилизации линии фронта на Краснолиманском направлении. При этом армия Украины продолжает попытки атаковать, добавил чиновник.

"Сейчас союзные войска смогут с учётом исправления ошибок не пропустить противника", — подчеркнул чиновник, передаёт "Россия-1".

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские солдаты остановили наступление ВСУ. По словам политика, РФ готовит контрудар.