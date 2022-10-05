Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о стабилизации линии фронта на Краснолиманском направлении. При этом армия Украины продолжает попытки атаковать, добавил чиновник.
"Сейчас союзные войска смогут с учётом исправления ошибок не пропустить противника", — подчеркнул чиновник, передаёт "Россия-1".
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские солдаты остановили наступление ВСУ. По словам политика, РФ готовит контрудар.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.