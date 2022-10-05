МВД ЛНР: на луганском направлении до 70 процентов украинских сил — наёмники

На луганском направлении активизировались иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв.

В эфире "Первого канала" он отметил, что иностранные военнослужащие приезжают из стран Восточной Европы.

"Практически 60-70 процентов украинских сил — наёмники", — подтвердил Киселёв.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что украинское командование перебросило в район Кременной иностранцев, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Как пояснил дипломат, возле этого города сохраняется высокая концентрация сил Украины.

В понедельник, 3 октября, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ попали в огневой мешок на территории республики. Союзные войска активно удерживают украинских националистов, уточнил офицер.