На луганском направлении активизировались иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв.
В эфире "Первого канала" он отметил, что иностранные военнослужащие приезжают из стран Восточной Европы.
"Практически 60-70 процентов украинских сил — наёмники", — подтвердил Киселёв.
Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что украинское командование перебросило в район Кременной иностранцев, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Как пояснил дипломат, возле этого города сохраняется высокая концентрация сил Украины.
В понедельник, 3 октября, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ попали в огневой мешок на территории республики. Союзные войска активно удерживают украинских националистов, уточнил офицер.
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