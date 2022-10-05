Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение превратить военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине в контртеррористическую миссию может принять только российский лидер Владимир Путин.
Его пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент руководитель нашей страны не изменял статус СВО.
"Специальная военная операция продолжается", — добавил Песков во время брифинга.
Ранее о подобном шаге Путина рассуждал губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Предполагалось, что президент расскажет об этой мере во время обращения к нации.
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