Песков: Путин не изменял формат СВО на контртеррористическую операцию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение превратить военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине в контртеррористическую миссию может принять только российский лидер Владимир Путин.

Его пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент руководитель нашей страны не изменял статус СВО.

"Специальная военная операция продолжается", — добавил Песков во время брифинга.

Ранее о подобном шаге Путина рассуждал губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Предполагалось, что президент расскажет об этой мере во время обращения к нации.