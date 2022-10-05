РВ: Путин может выступить с обращением об изменении статуса спецоперации

Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации об изменении статуса специальной военной операции.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Предположительно, что в связи с включением в состав Российской Федерации четырёх новых регионов, СВО будет квалифицироваться как КТО — Контртеррористическая операция.

Издание также ссылается на недавние слова главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

"А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю", — сказал недавно глава Крыма.