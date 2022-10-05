Российские власти долгое время надеялись убедить Запад повлиять на киевский режим, но сейчас стало понятно, что без уничтожения энергосистемы Украины не обойтись.
США и Великобритания не только поставляют Киеву вооружение, что только продолжает напрасное кровопролитие, но и совершили атаку на российские газопроводы. Сейчас стало окончательно понятно, что с западными странами договариваться бесполезно, отметил публицист и военный эксперт Алексей Леонков.
Теперь, по его словам, полностью оправдан удар ВКС РФ по критически важной инфраструктуре Украины.
"Самое эффективное — это введение полного блэкаута, то есть разрушение всей (украинской. — Прим. ред.) энергосистемы. Все вот эти перевозки, которые существуют, они всё равно завязаны на электричество", — напомнил специалист в интервью изданию "Военное дело".
Он уверен, что таким образом Украина окажется в каменном веке и полная демилитаризация страны не займёт много времени.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.