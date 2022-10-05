Леонков: сейчас самое время ударить по Украине и отправить её в каменный век

Российские власти долгое время надеялись убедить Запад повлиять на киевский режим, но сейчас стало понятно, что без уничтожения энергосистемы Украины не обойтись.

США и Великобритания не только поставляют Киеву вооружение, что только продолжает напрасное кровопролитие, но и совершили атаку на российские газопроводы. Сейчас стало окончательно понятно, что с западными странами договариваться бесполезно, отметил публицист и военный эксперт Алексей Леонков.

Теперь, по его словам, полностью оправдан удар ВКС РФ по критически важной инфраструктуре Украины.

"Самое эффективное — это введение полного блэкаута, то есть разрушение всей (украинской. — Прим. ред.) энергосистемы. Все вот эти перевозки, которые существуют, они всё равно завязаны на электричество", — напомнил специалист в интервью изданию "Военное дело".

Он уверен, что таким образом Украина окажется в каменном веке и полная демилитаризация страны не займёт много времени.