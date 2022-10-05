Генерал Чиркин: лазерный комплекс "Пересвет" может ответить на удары РСЗО HIMARS

Скоро будет нанесён решительный удар по боевикам киевского режима. Сейчас российские войска накапливают силы. Об этом заявил экс-главком Сухопутных войск, генерал-полковник Владимир Чиркин.

Он подчеркнул, что пришло время применять новое оружие, поскольку разведка НАТО отслеживает каждый шаг ВС РФ, все передвижения войск. Кроме этого, на вооружении ВСУ есть американские реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы M777 калибра 155 мм.

"В связи с этим хотелось бы спросить: а где наш лазерный комплекс "Пересвет"? Тот самый "гиперболоид инженера Гарина", который может засвечивать оптикоэлектронные спутники на геостационарной орбите, которые ведут визуальное наблюдение за нами, который может сбивать любые летательные аппараты — большие и маленькие", — задался вопросом Чиркин в беседе с "МК".

После возможного применения подобного вида вооружения конфликт приведёт к прямому столкновению с США и переместится в космическое пространство. Однако, по мнению генерала, боевые действия созданы для того, чтобы нарушать правила, как это сейчас делает Вашингтон, поставляя на Украину оружие.

Более того, Чиркин напомнил, что у американцев есть боеприпасы, дальность поражения которых составляет 300 километров.

"В связи с этим, я могу сказать только одно: здесь нам сильно оглядываться на какие-то международные договоры и правила не следует. Нужно идти ва-банк. Уже пора", — заявил генерал.