Сладков: на Украину зайдут 300 тыс. русских мужчин, которые видят СВО по-другому

Российские войска были вынуждены отступить в Херсонской области из-за того, что на 15 километрах линии фронта находилось всего 600 военнослужащих. Однако скоро ход спецоперации значительно изменится. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По его мнению, российская армия продолжает успешное наступление в Донбассе. Украинские войска пытаются сдержать продвижение сразу на пяти направлениях, отметил военкор.

Более того, в рамках частичной мобилизации на фронт прибудут 300 тысяч резервистов, которые относятся к украинскому конфликту иначе.

"Мы можем ждать от этого народа инициативы, стремления к нестандартным подходам. Я, конечно, не говорю о пренебрежении законами войны, Боевым Уставом. Нет, речь об инициативе и живых подходах. В русском мужике это есть, да и весь наш народ на это горазд", — заявил Сладков в программе "Война на ночь".