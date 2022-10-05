Ветеран разведки Корольков: боевики ВСУ должны покинуть территории Новороссии

Переформатирование специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую (КТО) не внёсет существенных изменений. Однако в таком случае ВС РФ смогут применять ряд средств боевого воздействия с большей свободой и действиями. Об этом заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru.

На данный момент цели и задачи российской армии остаются прежними: заставить боевиков ВСУ покинуть территории Новороссии.

"Николаевская область и Одесская область — это исторически сложившиеся зоны Новороссии. Поэтому завершать эту операцию будет бессмысленно. Вообще оставление любой территории, по меньшей мере, до левобережной Украины вообще бессмысленно. Без этого это лыко мочало — начинай сначала", — объяснил Корольков.

На Украине Россия и её союзники столкнулись со всем Западом, поэтому сейчас идёт борьба вооружений, указал он. Обе стороны испытывают свои разработки в реальных боевых действиях. Однако российская армия не может осуществлять быстрое продвижение, поскольку в результате этого начнётся "распыление" сил.

"Цели и задачи остаются прежними: освобождение большей части Украины от бандеровской составляющей. А вот тактика и стратегическое решение, учитывая уровень и степень вмешательства западных стран, западной коалиции, конечно, вносит ряд корректив и изменений", — заявил собеседник Pravda.Ru.