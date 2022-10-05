Переформатирование специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую (КТО) не внёсет существенных изменений. Однако в таком случае ВС РФ смогут применять ряд средств боевого воздействия с большей свободой и действиями. Об этом заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru.
На данный момент цели и задачи российской армии остаются прежними: заставить боевиков ВСУ покинуть территории Новороссии.
"Николаевская область и Одесская область — это исторически сложившиеся зоны Новороссии. Поэтому завершать эту операцию будет бессмысленно. Вообще оставление любой территории, по меньшей мере, до левобережной Украины вообще бессмысленно. Без этого это лыко мочало — начинай сначала", — объяснил Корольков.
На Украине Россия и её союзники столкнулись со всем Западом, поэтому сейчас идёт борьба вооружений, указал он. Обе стороны испытывают свои разработки в реальных боевых действиях. Однако российская армия не может осуществлять быстрое продвижение, поскольку в результате этого начнётся "распыление" сил.
"Цели и задачи остаются прежними: освобождение большей части Украины от бандеровской составляющей. А вот тактика и стратегическое решение, учитывая уровень и степень вмешательства западных стран, западной коалиции, конечно, вносит ряд корректив и изменений", — заявил собеседник Pravda.Ru.
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