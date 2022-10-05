Подполковник полиции Михаил Привалихин задержан в Красноярском крае за взятку в 1,5 миллиона рублей. Утром в его доме прошёл обыск, также допрошена супруга полицейского. Об этом пишет издание prmira.ru.
Ранее сегодня появилась информация о задержании полицейского сотрудниками ФСБ из Москвы.
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