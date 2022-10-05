Сотрудники ФСБ задержали в Красноярском крае замначальника полиции

Заместитель начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю подполковник Михаил Привалихин был задержан в среду утром сотрудниками ФСБ прямо в своём кабинете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Отмечается, что в крае работают силовики из Москвы, Привалихина подозревают в коррупции.