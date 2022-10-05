Леонков: срочники могут быть отправлены в новые регионы РФ после завершения СВО

Чтобы разместить постоянные воинские части на новых территориях России и отправлять туда срочников, необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Однако этот процесс требует времени по трём причинам.

Во-первых, следует определить, какие именно гарнизоны там нужны.

Во-вторых, необходимо обеспечить безопасность, поскольку на территориях идут боевые действия.

"Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности — и только потом заводить туда регулярные части и срочников", — отметил Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Третья причина состоит в том, что ополченцы республик Донбасса должны перейти в состав российской армии. Эта работа будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев, объяснил эксперт.

"Сейчас отправлять срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам", — заключил Леонков.