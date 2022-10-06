При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина

Боевики украинской армии нанесли удары по городу Макеевка, который находится в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела местный житель получил ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Авдеевской ранен мужчина", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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