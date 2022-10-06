Еврокомиссар: Украина не может вступить в НАТО из-за вооружённого конфликта

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил, что Украина не может стать частью военно-политического блока НАТО.

Как напомнил западный чиновник, на территории страны проходят бои. При этом невозможно сказать, когда завершится конфликт Украины и России, добавил политик. Он подчеркнул, что во время вооружённого столкновения нельзя вступать в альянс. Также в эфире телеканала BFM Бретон назвал требование Киева о его включении в состав объединения "символическим демаршем".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что присоединение страны к НАТО поддержали 11 государств. Среди них, например, оказались Канада, Словакия и Черногория.