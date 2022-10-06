Боевые действия по освобождению Донецкой области продолжаются. Бойцы батальона НМ ДНР "Спарта" сообщают о своём очередном военном успехе. Минувшей ночью им удалось уничтожить живую силу противника в посёлке Опытное в Ясиноватском районе ДНР.
"Ночь вышла продуктивной: в Опытном у противника один 300-й и три 200-х — и это то, что удалось заснять на Mavic Enterprise", — сообщил командир батальона "Спарта" Артём Жога.
Военкоры "Русской весны" публикуют видеокадры с места проведения боевых действий.
Ранее войскам ВС РФ удалось уничтожить американскую гаубицу, местоположение которой было выявлено с помощью беспилотников.
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