Батальон "Спарта" НМ ДНР уничтожил живую силу ВСУ в Опытном под Донецком

Боевые действия по освобождению Донецкой области продолжаются. Бойцы батальона НМ ДНР "Спарта" сообщают о своём очередном военном успехе. Минувшей ночью им удалось уничтожить живую силу противника в посёлке Опытное в Ясиноватском районе ДНР.

"Ночь вышла продуктивной: в Опытном у противника один 300-й и три 200-х — и это то, что удалось заснять на Mavic Enterprise", — сообщил командир батальона "Спарта" Артём Жога.

Военкоры "Русской весны" публикуют видеокадры с места проведения боевых действий.

Ранее войскам ВС РФ удалось уничтожить американскую гаубицу, местоположение которой было выявлено с помощью беспилотников.