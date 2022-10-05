Группировка "О" ВС РФ уничтожила гаубицу M777 из США на Лимансокм направлении

На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия. Бойцам группировки "Отважных" Вооружённых сил РФ удаётся успешно уничтожать военную технику противника, в том числе поставленную странами НАТО.

В ходе очередной операции ликвидирована американская гаубица M777. Её удалось выявить благодаря беспилотному летательному аппарату, после чего координаты позиции боевой техники были переданы артиллеристам. Точным попаданием гаубица была уничтожена вместе со всем боекомплектом, пишет "Русская весна", публикуя видеокадры с произошедшим.