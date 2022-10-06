Член СПЧ Кабанов: с выплатами мобилизованным в РФ начали возникать проблемы

Глава Национального антикоррупционного комитета, председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил на пресс-конференции сегодня, 6 октября, о проблемах с выплатами мобилизованным гражданам.

Некоторые деньги не получили до сих пор, сообщает он. Все регионы сделали заявления. Где-то мобилизованным пообещали выплатить по 100 тысяч рублей, а где-то и по 200 тысяч. Однако Кабанов утверждает, что они говорят: "Мы деньги не получили".

Стоит отметить, что вторую волну частичной мобилизации в России военные эксперты прогнозируют к Новому году.