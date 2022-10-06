Захарова: создание миссии помощи ВСУ "закрепит" ЕС как участника конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга предостерегла Европейский союз от разработки миссии для осуществления военной поддержки Киева. По словам дипломата, этот шаг увеличит вовлечённость объединения в конфликт на Украине и "закрепит" ЕС в качестве участника столкновения.