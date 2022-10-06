В Киеве прогремели мощные взрывы

По Киевом очевидцы сообщили о мощных взрывах. На данный момент воздушная тревога объявлена не была.

Позже в областной военной администрации заявили, что в регионе проводятся обучения сапёров, поэтому местные жители могут услышать громкие звуки.

Однако, по данным Telegram-канала "Политика Страны", учения проходят на территории Вышгородского района, а взрыв был зафиксирован в районе Ирпеня.