По Киевом очевидцы сообщили о мощных взрывах. На данный момент воздушная тревога объявлена не была.
Позже в областной военной администрации заявили, что в регионе проводятся обучения сапёров, поэтому местные жители могут услышать громкие звуки.
Однако, по данным Telegram-канала "Политика Страны", учения проходят на территории Вышгородского района, а взрыв был зафиксирован в районе Ирпеня.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.