Киевские власти не исключают, что в ближайшее время начнутся новые атаки на столичные объекты со стороны российской армии. По всей области звучит воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Более того, местные новостные каналы заявляют, что в небо поднята украинская авиация, а именно два боевых самолёта ВВС Украины.
Ранее дроны-камикадзе иранского производства "Герань-2" нанесли удары по военным объектам в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.