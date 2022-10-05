В Киевской области звучит тревога, в воздух подняты боевые самолёты ВВС Украины

Киевские власти не исключают, что в ближайшее время начнутся новые атаки на столичные объекты со стороны российской армии. По всей области звучит воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Более того, местные новостные каналы заявляют, что в небо поднята украинская авиация, а именно два боевых самолёта ВВС Украины.

Ранее дроны-камикадзе иранского производства "Герань-2" нанесли удары по военным объектам в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области.