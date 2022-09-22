Страны НАТО неформально уже принимают участие в конфликте на Украине. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.
Эксперт считает, что к отправке на Украину регулярных соединений стран блока НАТО вряд ли приведёт включение в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Однако Польша уже и так ввела свои войска, там действует польский спецназ под видом ЧВК, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".
Во время недавнего наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в их рядах также присутствовали "представители стран НАТО”, причём не только наёмники, но и спецназ, добавил собеседник издания.
Он не исключил, что дальнейшее расширение военных поставок стран НАТО Киеву возможно, вплоть до танков "Абрамс" или "Леопард" и самолётов F-16 или F-15.
Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что некоторые американские компании уже тестируют своё оружие в стране.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.