Кнутов: войска стран НАТО неформально уже участвуют в конфликте на Украине

Страны НАТО неформально уже принимают участие в конфликте на Украине. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт считает, что к отправке на Украину регулярных соединений стран блока НАТО вряд ли приведёт включение в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Однако Польша уже и так ввела свои войска, там действует польский спецназ под видом ЧВК, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".

Во время недавнего наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в их рядах также присутствовали "представители стран НАТО”, причём не только наёмники, но и спецназ, добавил собеседник издания.

Он не исключил, что дальнейшее расширение военных поставок стран НАТО Киеву возможно, вплоть до танков "Абрамс" или "Леопард" и самолётов F-16 или F-15.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что некоторые американские компании уже тестируют своё оружие в стране.