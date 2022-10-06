Командир роты ВС РФ: мы могли держаться под Изюмом, но был приказ отойти

Ряд подразделений Вооруженных сил России были способны удерживать позиции на ранее освобожденных территориях Харьковской области и ДНР, однако им пришлось отойти, чтобы избежать окружения. Об этом рассказал командир роты ВС РФ с позывным "Чёрный".

По его словам, рота, в которой он служит, держалась в селе Пролетарское под Изюмом с 26 сентября по ночь 1 октября. И сражаться бойцы могли бы и дальше, однако был получен приказ на отход, так как появилась информация о скоплении большой группировки украинской армии со всех сторон.

Военные эвакуировались на территорию Луганской Народной Республики. Выходить пришлось быстро — ночью, с боями, но при этом удалось избежать потерь, заявил офицер корреспонденту URA.RU.

Он добавил, что сейчас обстановка нормальная, военные выполняют текущие задачи и ждут дальнейших указаний.