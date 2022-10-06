Анпилогов: мощное наступление на РФ не станет для ВСУ лёгкой прогулкой

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов поделился мнением относительно готовящегося наступления ВСУ на Запорожском направлении. По его мнению, наиболее опасна линия Орехов — Гуляйполе, которая вплоть до Угледара расположена на открытой местности, где легче всего наступать механизированными частями.

Он отметил, что ВСУ могут попытаться обойти российские опорные пункты, чтобы разделить единую оборонительную позицию. Несмотря на меньшую численность в живой силе, ВС РФ могут эффективно обороняться с помощью авиации и артиллерии, считает эксперт.

Основной целью противника может стать удар на Сватово для последующего продвижения к Кременной. Однако Сватово располагается недалеко от границы РФ, а значит, обороняющиеся войска будет легче снабжать всем необходимым.

"Сватово расположено ближе к российской границе, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся войск. Если такое наступление будет, то это не будет лёгкой прогулкой для украинской армии", — заявил Анпилогов в интервью "Украина.ру".

Эксперт также отметил стабилизацию Херсонского фронта.