Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник предупредил, что относительно происходящего в Кременной и Сватово сейчас распространяется много дезинформации.
Мирошник подчеркнул, что с этими населёнными пунктами нет никакой связи, и из-за этого правдивая информация идёт с некоторым опозданием, "с большим скрипом и дозировано".
"Туман в…* нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано. Формируют массированный поток дезинформации", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Представитель ЛНР добавил, что в этом районе активно работают украинские разведывательно-диверсионные группы, а некоторые преследующие свои цели ВСУшники вместо автоматов "вооружены" камерами.
Ранее Мирошник уже предупреждал, что в течение последних нескольких недель в район Кременной велась переброска иностранных наёмников из Восточной Европы, в результате чего на этом направлении сейчас находится большое количество живой силы противника.
*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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