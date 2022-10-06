Карасёв: Владимир Путин изменил рамки спецоперации

Заявления, которые Владимир Путин озвучил при принятии новых субъектов РФ, меняют рамки СВО на Украине.

Теперь спецоперация превратилась в борьбу идеологическую и цивилизационную. Это понял Запад и потому пытается найти предложения об урегулировании ситуации.

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Путин фактически провозгласил, что он переформатировал СВО, расширил рамки. Сами военные действия, которые ожесточённые, они остаются, но они уходят на второй план, потому что на первом плане сегодня: "А что делать дальше, когда войну заканчивать?" — в эфире интернет-канала Politeka заявил аналитик.

По его словам, то был Эрдоган, то уже Австрия предлагает свои услуги посредника, даже Илон Маск. А Маск — потому что это символ современного бизнеса, отметил Карасёв. Повестка медийная и идеологическая меняется, подытожил эксперт.